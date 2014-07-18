По факту крушения Boeing возбуждено уголовное дело по статье "Теракт"

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Украинское МВД по факту крушения самолета "Малайзийских авиалиний" возбудило уголовное дело по статье "Теракт", сообщает МИА "Россия сегодня".

Максимальное наказание, которое предполагает Уголовный кодекс Украины по этой статье, - пожизненное лишение свободы.

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта . По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут бои между украинской армией и ополчением Донбасса.

Добавим, что Владимир Путин заявил о необходимости тщательно расследовать причины авиакатастрофы Boeing на Украине. По словам президента России, произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежит разбившийся в Донецкой области Boeing, может получить 97,3 миллиона долларов страховки.