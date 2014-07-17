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Происшествия

17 июля 2014, 04:14

Мещанский суд приступит к слушанию дела об афере в профсоюзе пилотов

уголовные дела суды профсоюзы аферы Мещанский суд слушания пилоты Алексей Шляпников

Здание Мещанского суда. Фото: meshansky.msk.sudrf.ru

Мещанский суд Москвы в четверг, 17 июля, приступит к рассмотрению уголовного дела о покушении на мошенничество в размере 100 миллионов рублей, в котором пострадавшей стороной оказалось руководство "Аэрофлота".

"Предварительное слушание назначено на 17 июля 13 часов", - сообщили в пресс-службе суда, передает РАПСИ.

Фигурантами дела являются исполнительный директор Региональной общественной организации "Шереметьевский профсоюз летного состава" (ШПЛС) Алексей Шляпников и вице-президент ШПЛС Валерий Пимошенко. В марте суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении еще одного фигуранта дела, депутата совета депутатов Можайского района Подмосковья Сергея Кнышова.

По версии следствия, Шляпников и Пимошенко вымогали у летного директора "Аэрофлота" взятку за благополучное решение вопроса о перерасчете зарплат летчиков и прекращение массовых акций протеста пилотов, а также угрожали распространением в СМИ компрометирующих сведений о деятельности авиакомпании.

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Напомним, что профсоюзные лидеры были пойманы с поличным при получении 10 миллионов рублей из депозитария банка. Позднее по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Кнышов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), им грозит до десяти лет лишения свободы.

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