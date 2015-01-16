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Происшествия

16 января 2015, 14:11

Раскрыта личность секретного свидетеля по делу "Оборонсервиса"

уголовные дела суды свидетели Евгения Васильева

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сторона защиты экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой раскрыла личность тайного свидетеля по "делу Оборонсервиса". Ей оказалась бухгалтер подконтрольной "Оборонсервису" фирмы Анна Наумова, сообщает Агентство "Москва".

Защита Васильевой узнала Наумову, когда та проходила перед заседанием по зданию суда. В ходе заседания адвокаты Васильевой заявили о том, что смысла засекречивать информацию о свидетеле не имеет смысла.

Несмотря на это свидетель был допрошен в статусе "засекреченного". Наумова рассказала, что в 2012 году ее взяли на должность бухгалтера в компанию "Эксперт", подконтрольную "Оборонсервису". По словам женщины, ее непосредственный начальник неоднократно снимал деньги, перечисленные за деятельность фирм, и отвозил средства Васильевой.

По версии следствия, Васильева выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

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В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственности по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова. Однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

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