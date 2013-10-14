Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2013, 11:31

Происшествия

В Москве возбудили 650 дел по фактам организации незаконной миграции

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в этом году возбудили 650 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. Об этом сообщил глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин.

По словам главы московской полиции, в прошлом году таких дел было всего 80, сообщает "Интерфакс".

Якунин отметил, что московская полиция работает в тесном взаимодействии с Федеральной миграционной службой.

Шеф московской полиции обратил внимание на то, что столичные власти оперативно реагируют на все сигналы, в частности на информацию о необходимости закрытия плодово-овощных баз и рынков. Якунин пообещал, в что в ближайшее время плодовоовощная база в Бирюлево будет закрыта.

Ссылки по теме


Напомним, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от столичной полиции навести порядок на овощных базах Москвы. Это распоряжение было отдано после беспорядков, которые произошло в районе Бирюлево, где местные жители устроили акцию протеста против мигрантов после убийства местного жителя. Предполагается, что молодой человек был убит мигрантом.

уголовные дела незаконная миграция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика