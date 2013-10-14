В Москве возбудили 650 дел по фактам организации незаконной миграции

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в этом году возбудили 650 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. Об этом сообщил глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин.

По словам главы московской полиции, в прошлом году таких дел было всего 80, сообщает "Интерфакс".

Якунин отметил, что московская полиция работает в тесном взаимодействии с Федеральной миграционной службой.

Шеф московской полиции обратил внимание на то, что столичные власти оперативно реагируют на все сигналы, в частности на информацию о необходимости закрытия плодово-овощных баз и рынков. Якунин пообещал, в что в ближайшее время плодовоовощная база в Бирюлево будет закрыта.

Напомним, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от столичной полиции навести порядок на овощных базах Москвы. Это распоряжение было отдано после беспорядков, которые произошло в районе Бирюлево, где местные жители устроили акцию протеста против мигрантов после убийства местного жителя. Предполагается, что молодой человек был убит мигрантом.