Дело о нападении на журналиста Домникова прекращено решением суда

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Люблинский райсуд прекратил производство по делу о нападении на журналиста Игоря Домникова, сообщает РАПСИ.

Дело было прекращено в отношении вице-губернатора Липецкой области Сергея Доровского, обвиняемого в организации нападения на журналиста.

Сам фигурант, по словам его адвоката, согласился на прекращение дела.

Напомним, нападение на Домникова было совершено в Москве 12 мая 2000 года. Преступники избили журналиста молотком. После госпитализации Домников около двух месяцев провел в коме, после чего скончался.

По версии следствия, бизнесмен Павел Сопот, недовольный статьей Домникова, принял решение избить его и обратился за помощью к главе местной банды Эдуарду Тагирьянову.

Впоследствии были установлены и пойманы исполнители нападения. Так, в 2007 году член банды Альберт Хузин получил 25 лет тюрьмы – суд установил, что именно он нанес десять ударов молотком по голове журналисту.

Глава ОПГ получил пожизненное заключение.