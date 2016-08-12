Националистическое движение "Атака" запретили в России

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Мосгорсуд признал националистическое движение "Атака" экстремистским и запретил его деятельность в России, передает Агентство "Москва".

Иск и.о. прокурора столицы был удовлетворен 11 августа. Ранее 10 участников движения получили сроки до 2,5 лет лишения свободы.

Члены "Атаки" уверяли, что действовали в рамках закона и даже с новых членов организации брали подписку, в которой те обязывались соблюдать законодательство РФ.

Движение "Атака" появилось летом 2013 года после того, как несколько активистов покинули движение "Реструкт", созданное неонацистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

Участники планировали заниматься пропагандой идей национал-социализма, рейдами против наркоманов, педофилов и нелегальных мигрантов. По словам участников движения, "Атака" была распущена в апреле 2014 года. Тогда же прошли первые обыски и следственные действия по этому делу.