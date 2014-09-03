Москвич выбросил собаку с балкона на пятом этаже

Фото: M24.ru

Жителя Москвы задержали вечером 2 сентября за то, что он выбросил из окна свою собаку, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Марьинский Парк. Подозреваемый ударил пса, после чего выбросил его с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по ней составляет полгода ареста.

Напомним, похожий случай произошел весной 2014 года: тогда ЧП произошло в районе Ховрино. Женщина выбросила собаку из окна "за испачканные полы".