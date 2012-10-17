Полицию могут лишить права отказывать в возбуждении уголовного дела

Фото: ИТАР-ТАСС

В МВД России создана рабочая группа по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В частности, изучается вопрос об исключении понятия отказа в возбуждении уголовного дела, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По мнению экспертов, это позволит избежать принятия необоснованных решений на первоначальном этапе уголовного процесса, и исключить возможность нарушений со стороны полицейских при работе с обращениями граждан.

"Подобная практика распространена во многих странах и может обеспечить более качественную защиту законных интересов наших сограждан, и, что немаловажно, это поможет исключить злоупотребления и правонарушения со стороны правоохранителей", - цитирует Колокольцева ИТАР-ТАСС.

Напомним, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого и т. д.

Суд, рассматривая жалобу на отказ в возбуждении дела, может ее удовлетворить, но он не вправе сам возбуждать уголовное дело. Поэтому, удовлетворяя жалобу, суд обязывает органы уголовного преследования устранить допущенное нарушение. Последние вправе возбудить уголовное дело, изменить основания для отказа в возбуждении дела или, по указанию прокурора, провести дополнительную проверку сообщения о преступлении.