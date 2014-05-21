Учителя будут проходить медобследование в мобильных комплексах

Учителя пройдут медицинское обследование в мобильных комплексах

Около школ и детских садов в столице появились остановки мобильных лечебно-диагностических комплексов. Пока два специально оборудованных автомобиля курсируют по территории Северо-Восточного административного округа, рассказала в эфире радио "Москва FM" куратор проекта, заместитель главврача городской клинической больницы № 20 Лариса Картавцева.

"В состав лечебно-диагностического комплекса входит кабинет офтальмолога, гинеколога, врача УЗИ, а в рентген-диагностическом можно сделать флюорографию и маммографию. Обследование проводится в рамках масштабной акции по диспансеризации населения", - сказала она.

Там же можно сделать экспресс-анализ крови и ЭКГ. Два дня ведется прием только педагогов, а два следующих дня — жителей соседних домов, после чего комплекс переезжает к соседнему образовательному учреждению.

Для того чтобы попасть на прием к врачу нужен только полис и паспорт, добавила Картавцева. Обследование проводят сотрудники Диагностического центра № 5 департамента здравоохранения. Врачи также принимают в выходные и праздничные дни.

Во время диспансеризации пациентам заводят карты, с которыми они потом смогут прийти на прием в свои районные поликлиники. По словам Картавцевой, в перспективе такие комплексы должны появиться в каждом округе столицы.

Как пишет газета "Известия", в день медики осматривают до 85 человек. Если в ходе обследования у пациента выявятся какие-то патологии, то ему придется пойти в стационарную поликлинику.