Великую хартию вольностей и Библию записали на вечный диск

Фото: southampton.ac.uk

Исследователи из Саутгемптонского университета при помощи метода пятимерной записи успешно записали на кварцевые пластины несколько важнейших текстов в истории человечества, передает "Интерфакс".

Всего записано четыре пластины: Всеобщая декларация прав человека, Великая хартия вольностей, монография Ньютона "Оптика" и Библия. Ученые полагают, это поможет сохранить знания на носителе, который может пережить человечество.

Информацию на кварцевые пластины записывали при помощи лазера сверхкоротких импульсов. Авторы отмечают, что подобный носитель информации очень долговечен и надежен.

Вечный кварцевый диск выдерживает нагрев до тысячи градусов Цельсия и может сохранять записанную информацию на протяжении 13,8 миллиарда лет при температуре в 190 градусов Цельсия. При этом на одну пластину можно записать до 360 терабайт данных.

Для записи используется фемтосекундный лазер. При помощи пространственного модулятора света луч лазера разбивается на 256 лучей, которые выжигают нужную матрицу на разной глубине диска с разной ориентацией и разным размером.

Метод пятимерной записи информации на кварцевую пластину при помощи лазера сверхкоротких импульсов был представлен авторами в 2013 году. Тогда для демонстрации работоспособности метода авторы записали и считали с пластинки 300 килобайт текста – свой собственный доклад, который они представили на конференции CLEO 2013 в Сан-Хосе.