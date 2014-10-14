Тайны мозга: На что способна сила мысли

"Нераскрытые тайны": Может ли мысль изменить мир

Сотни мыслей проносятся в голове каждого из нас ежеминутно. Но что такое мысль и может ли она изменить мир? Ответ - в расследовании телеканала "Москва Доверие".

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Ученые готовятся к эксперименту. Они утверждают, что нашли способ считывать мысли. На испытуемого надевают специальную электроэнцефалографическую шапку, которая будет фиксировать активность мозга. Во время эксперимента ему придется решить несколько типов задач, которые будут появляться на мониторе компьютера. Оператор, сидя в соседней комнате за компьютером, при помощи простого интерфейса должен определить, какой вид задачи в данный момент решает испытуемый.

Как пояснил аспирант Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Илья Таротин, на плоскости отображаются восемь разноцветных точек, которые отражают тип решаемой задачи. Четыре синие точки - пространственные задачи, четыре красные точки - вербальные задачи. Крестик, двигающийся по плоскости, отражает тип задачи, которую решает испытуемый.

За этим нехитрым интерфейсом стоит огромная работа и долгие годы исследований. Раньше ученым приходилось расшифровывать километры электроэнцефалограмм, чтобы понять, что в тот момент происходило в мозге испытуемого. Сейчас данные преобразуются в карту с точками и крестиком.

Разумеется, дословно расшифровывать каждую мысль ученые смогут не так скоро, если вообще смогут. Многие считают, что это невозможно. Но отличать один тип мышления от другого мы уже умеем. Исследователи обещают, что в скором времени им удастся еще более точно распознавать ход мыслей людей, тогда в их распоряжении будут не два типа задач, а десятки или даже сотни мыслительных процессов.

По мнению доктора медицинских наук, член-корреспондента РАН Алексея Иваницкого, одно из перспективных направлений - это управление самолетом. "Представим себе истребитель, сражающийся в воздухе. Летчик ведет свой самолет и видит, что есть какая-то опасность. Все равно пройдет время, прежде чем он сможет уяснить это и сделать какие-то неожиданные действия, которые позволят ему уйти из-под огня противника. Если бы мы могли эти команды прочесть в мозге, мы бы сэкономили 100 миллисекунд, а для самолета это большое расстояние, тут же все решается в сантиметрах", - пояснил ученый.

Что же такое мысль? Мы не можем представить, как она выглядит, не ощущаем ее ни одним из органов чувств. Но некоторые исследователи наделяют ее невероятной властью. Столетиями люди слагали мифы о тех, кто способен был перемещать предметы силой мысли или угадывать намерения других людей. Долгое время эти идеи не признавались наукой, принимались за что-то мистическое. Сегодня мысль - объект пристального внимания ученых.

Как рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Алексей Иваницкий, мысль - это процесс в мозге, который возникает, когда появляется определенная мотивация и нужно достичь какой-то цели, которая не является однозначной. Решение нужно найти тогда, когда есть выбор, и эти предпосылки необходимы для того, чтобы возникло мышление.

"Мышление неразрывно связано со свободой выбора. Где нет выбора - нет и мышления. Поэтому свобода неотъемлема от мышления, она может быть разной, как в очень узком диапазоне, так и кончая свободой в самом ее широком смысле", - сказал Иваницкий.

Изучая мышление, ученые пришли к удивительному выводу. Оказывается, стоит только подумать о каком-либо действии, мы заставляем мозг работать, а мышцы напрягаются так, как если бы мы реально его выполняли. Этот секрет наши предки знали еще в глубокой древности.

Во многих школах восточных единоборств силу мысли используют как способ тренировки. Достаточно представить, что выполняешь то или иное упражнение, и мышцы начинают работать, даже если тело неподвижно. Уже в наше время ученые провели эксперимент: они разделили испытуемых на две группы, каждая из которых должна была совершенствовать свои навыки игры на фортепиано.

Правда, одна из групп выполняла упражнения только мысленно, а вторая - обычным способом. Первые несколько дней навыки обеих групп испытуемых развивались одинаково. Затем группа, выполнявшая действия физически, стала немного опережать группу мыслителей. Но последним удалось очень быстро нагнать конкурентов после короткой физической тренировки.

Алексей Иваницкий заметил, что можно тренировать свой мозг и без движения, но эффективнее все-таки с движением. "Представляете, пианист нажимает клавиши и все время понимает, что извлекает звуки, которые хочет. А если он будет просто учиться воспроизводить эти движения только в мысли? Думаю, это тоже тренирует, ведь сигналы идут из коры мозга, но скорректировать он ее не сможет таким образом", - подчеркнул ученый.

Многие ученые пошли дальше простых утверждений, что мысленно можно нарастить мышечную массу или отработать физические приемы. Некоторые исследователи используют силу мысли для восстановления пациентов после серьезных травм. К примеру, врач-нейрофизиолог Рамачирана может так лечить паралич.

Скажем, у человека парализована левая сторона тела, правая работает. Рамачирана ставит зеркало поперек и заставляет сгибать обе руки. Левая не сгибается, правая сгибается. Но в зеркале он видит, что двигается левая рука - зеркальное отражение правой. И через какое-то время у пациента наблюдаются явные улучшения.

Еще в конце прошлого века биолог с мировым именем Руперт Шелдрейк предположил, что мысль - это информационный сигнал, который мы посылаем в окружающий мир. Ученый выдвинул теорию существования общего информационного поля нашей планеты. По его мнению, мысли всего человечества тысячелетиями накапливаются в информационном поле Земли словно на гигантском жестком диске.

Как рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии РГТУ Сергей Титов, Шелдрейк считал, что мозг - это не "аппарат для производства мыслей", а приемник-передатчик. "Если взять сломанный телевизор, то ничего видно и слышно не будет. Но это не значит, что сам приемник что-то внутри себя производит. Радиостанция, передающая передачи, работать все равно будет, только этот телевизор не будет принимать сигнал. Нечто подобное высказывается по поводу мозга: где-то там есть "радиостанция", а у нас есть индивидуальный мозг. Когда у нас есть болезни, химические, электрические и структурные нарушения, то, естественно, мы плохо соображаем".

На эту мысль ученого навело интересное наблюдение: в начале ХХ века молочники в Европе обходили дома и оставляли бутылки с молоком на пороге. Синицам эта традиция пришлась по вкусу - они проклевывали крышки бутылок и угощались свежим молоком. Вскоре этот трюк освоили и птицы других европейских городов, находившихся за сотни километров от Англии.

Во время Второй мировой войны бутылки с молоком исчезли с порогов европейских домов. Примерно через 8 лет после окончания войны молочники возобновили утренний развоз молока. Синицы тут же принялись проклевывать крышки, но это было уже другое поколение синиц. Откуда им было известно о науке, усвоенной их предками? По мнению Шелдрейка, они просто считали информацию с того самого "жесткого диска".

Эта теория, окажись она верной, способна объяснить ряд феноменов, поражающих нас многие столетия. Откуда приходит информация к ясновидящим? Как работают экстрасенсы и возможна ли телепатическая связь?

По мнению профессора кафедры биоэкологии и ихтиологии МГУТУ Юрия Симакова, есть теория, что такое поле существует: еще тибетские мудрецы считали, что нас окружает "акаша-хроника", так они его называли. Они считают, что в этом поле все записано, все наши мысли сводятся к тому, что мы должны поймать и войти в резонанс с этими волнами, которые есть в этом поле, в этой "акаша-хронике".

Официальная наука брать теорию Шелдрейка как основу для серьезных исследований пока не спешит. Пока не проведено ни одного успешного эксперимента, который мог бы подтвердить существование такого поля, хотя попытки предпринимались неоднократно. Но, несмотря на весь скепсис, который вызывает эта теория, ученые все же не могут объяснить ряд феноменов, со многими из которых сталкивался практически каждый из нас.

Доктор медицинских наук, завкафедрой нейро- и патопсихологии Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ Андрей Жиляев привел пример: "Помните, мать хватается за сердце где-то за тысячу километров - с сыном что-то произошло. Есть масса и других факторов. К примеру, женщину, поступающую в роддом, наши гинекологи-акушеры спрашивают: "Ты когда родишь?". И ее ответы, как правило, совпадают с реальностью".

В попытках это объяснить родился еще один интересный эксперимент: в середине прошлого века немецкий физик, профессор Мюнхенского технического университета Винфрид Отто Шуман рассчитал особые электромагнитные колебания Земли, которые позже были названы в его честь волнами Шумана.

Что такое волны Шумана? Если попросту говорить, Земля и ионосфера представляют собой конденсатор - две заряженные поверхности. На Земле происходят грозы, которые излучают радиоволны. Они никуда уйти не могут, оказавшись в этом конденсате, волны способны лишь отражаться от ионосферы и от Земли. Иными словами, возникает своеобразная частота, которую открыл Шуман. Она равна 8 колебаниям в секунду, ее длина - 38 тысяч километров. С такими размерами она может 8 раз обогнуть Землю.

Еще одним ученым, заинтересовавшимся силой мысли, был физик-ядерщик Роберт Беккер. Он попытался понять, что же происходит с мозгом целителей и прочих экстрасенсов во время проведения сеанса дистанционного лечения людей. Беккер предположил, что экстрасенсы настраиваются на некую специальную волну, чтобы получить или отправить свою мысль или информацию. Оказалось, что волны головного мозга испытуемых совпадают с волнами Шумана. Эти результаты потрясли многих исследователей, однако повторить эксперимент до сих пор никто не решился.

Впервые ученые допустили возможность передачи информации на расстоянии после эксперимента венгерских биологов. Правда, результаты эксперимента были получены совершенно случайно - никто из биологов не планировал будоражить мир невероятным открытием.

Два исследователя разделили культуру мышечных клеток на две, поместили их в чашки Петри и расположили на разных концах длинного стола. И когда в одну из чашек был внесен клеточный яд колхицин, то погибли обе культуры. Именно так ученые провели один из классических опытов, доказывающих информационный обмен.

Пока одни ученые проводят дни и ночи в поисках неопровержимых доказательств возможности передачи мысли на расстоянии, другие утверждают, что сумели ее сфотографировать. Впервые о такой фантастической возможности заговорили в 1880 году. Со странным феноменом столкнулся французский фотограф Пьер Буше. После бурной вечеринки его всю ночь мучили кошмары - во сне его преследовали черти с вилами.

Весь следующий день Буше занимался проявкой фотопленок, но мысленно снова и снова переживал свой кошмар. Каково же было его удивление, когда вместо фотографии своих клиентов он обнаружил силуэты чертей. То же самое повторилось и на следующий день. Эту историю услышал первый собиратель аномальных явлений Камиль Фламмарион, который и рассказал миру о загадочном феномене. И только в начале 70-х годов ХХ века пермский психиатр Геннадий Крохалев провел ряд экспериментов и назвал это явление психофотографией.

Эксперимент Крохалева проходил очень просто: прикладывалась камера к глазам человека, и ему давалось задание представить что-то. Испытуемыми были пациенты Крохалева - люди с отклонениями в психике. Почему-то именно им и тем, кто находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, удавалось проецировать свои мысли на фотопленку.

Пока ни одному ученому не удалось объяснить механизм, который помогает передавать мысленные образы людей на пленку. В арсенале исследователей только предположения, причем те, что были сделаны еще в конце XIX века Николой Тесла. Ученый выдвинул гипотезу, что глаз может не только получать изображение извне, но и проецировать мысли и образы как некий кинопроектор.

По словам Симакова, когда возникает мысль, то она управляет работой, в сетчатку поступают импульсы, которые заставляют работать фоторецепторы, и глаз уже начинает работать как проекционный фонарь - то есть в обратную сторону.

Каким-то загадочным образом считывать наши мысли и намерения удается домашним животным. Одни ученые объясняют это особенной интуицией и обостренными органами чувств наших питомцев. Другие - телепатической связью между животным и его хозяином. Эту связь еще в начале прошлого века исследовал академик Владимир Бехтерев.

Некоторые ученые связывают это с понятием ауры. Например, когда работает мозг, то появляется поле вокруг головы, которое и называется аурой. Ее видят собаки, они могут как бы читать мысль человека. Вот почему нацисты держали в качестве охранника не какого-то человека, а именно собаку. Человек подумает, что сейчас пистолет достанет, а пес уже это знает, считали они.

Академик Бехтерев провел эксперимент с несколькими сотнями дрессированных собак. Им посылались мысленные команды, которые те должны были выполнить. Действительно, большому проценту животных удавалось распознать мысленный сигнал исследователя. Но было немало и тех, кто никак на них не реагировал. Более того, далеко не все собаки из тех, что выполнили мысленную команду, смогли сделать это снова.

Психотерапевты в своей практике часто используют убеждения. Мысль материальна. Что и как мы думаем, способно изменить мир, в котором мы живем. Что же такое мысль с точки зрения психологии и как она работает? Оказывается, это не просто электрический импульс в головном мозге.

Как считает завкафедрой нейро- и патопсихологии Института психологии имени Выготского РГГУ Андрей Жиляев, мысль - это некое кодирование образа или чувства. Для того чтобы мысль родилась, внутри между сознанием и бессознательным происходит обмен образами, с одной стороны, из сознания в бессознательное, а из бессознательного поступают чувства и ощущения, превращаясь в эмоции. На основе конгломерата этих механизмов рождается мысль, то есть работа сознания по преобразованию полученной информации в кодированные формулы. Другими словами, мысль "обслуживает" образы и ощущения.

Вся психотерапия построена на умении правильно мыслить. Мы редко отслеживаем, какие мысли каждую конкретную секунду приходят к нам в голову. Психологи считают это упущением. Они уверены: умение выстраивать свои мысли и в целом ход мышления - сложная наука, которая гарантированно дает ощутимые результаты.

Психолог Наталья Покатилова считает, что любая психика стремится быть правой. Так устроен наш мозг, он хочет быть правым и всегда ищет подтверждения тому, что он прав, во что он верит. "Мы можем упустить какие-то благоприятные возможности, если мы настроены на негатив. Если мы настроены на позитив, если мы настроены не на то, чтобы избежать чего-то, а на то, чтобы что-то получить, мы будем искать эти возможности", - считает психолог.

Предположим, есть мысль, которая портит настроение и пугает, к примеру, "мир - очень опасное место". Вместо нее нужно сформулировать другую: "мир прекрасен и уютен". Ежедневное повторение этой мысли приводит к невероятным результатам: мозг как будто начинает принимать эту мысль как истину и меняет отношение человека к жизни в целом.

Скажем, вы мечтаете о яхте, но ничего не предвещает ее появления в вашей жизни. Вы очень четко формулируете свою цель, формируете образ конкретной яхты в своем воображении, распечатываете фотографию яхты мечты и вешаете ее потом над своим рабочим столом. Психологи утверждают: в этот момент вы делаете свой первый шаг к заветной цели.

Андрей Жиляев говорит, что формирование потребности или желания не решается работой мысли. А вот конкретизировать потребность, "расчистить" для нее поле возможно. Жиляев называет этот механизм самовнушением, и внушение как раз на этом стыке и существует. То есть чистая мысль отдельно и ощущения отдельно, пока они не собрались в некое единство, не могут определить изменение состояния человека.

Для эксперимента по определению активности мозга используется беспроводной аппарат, напоминающий шапку. По словам старшего научного сотрудника компании, разрабатывающей системы для исследования физиологии человека и животных, Рустама Муслимова, миллиарды нейронов, которые находятся в черепной коробке оператора, издают очень много сигналов. Чтобы "услышать" их, как раз и применяется электроэнцефалографический аппарат - он ловит сигналы, несмотря на глушение их черепной коробкой.

Как считает Муслимов, возможно, в скором времени само устройство будет как татуировка, которая делается на голове. В ней будут контакты, которые нужны исследователям.

Когда подготовка закончена, оператору нужно откалибровать свою мыслительную активность так, чтобы компьютер мог четко распознавать его команды. На экране появляются четыре столбика, каждый из них символизирует собой выполнение одной из четырех команд, которые оператор будет посылать компьютеру. Когда оператор посылает первую команду, начинает расти первый столб, вторую - второй и так далее.

Четыре этих мыслительных состояния можно увидеть на экране: поднятие колонки и показывает, насколько мысль "увеличивается", становится все более интенсивной. Даже можно попросить оператора, чтобы он усилил сигналы с других колонок. Правда, управлять изображением на мониторе лишь силой мысли получается не сразу: чтобы так взаимодействовать с компьютером, оператору нужно пройти подготовку, курс длится около месяца.

Кажется, все внимание оператора сосредоточено на выполнении поставленной задачи, ничто не может помешать ему. Но это не так. Ученым удалось добиться того, чтобы параллельно оператор мог делать что-то еще. Человек мог посылать мысленные команды компьютеру, сосредоточившись только на этом процессе. Как только его что-то отвлекало, программа давала сбой, и приходилось начинать заново. Но российские ученые преодолели этот барьер, и теперь операторы могут делать несколько действий одновременно, параллельно посылая мысленные команды объекту на экране.

Разработчики обещают, что уже совсем скоро роботы смогут выполнять команды, посылаемые им силой мысли или, как говорят ученые, считывая биопотенциал мозга. Большое количество исследователей считает, что должны появиться новые интерфейсы, которые позволяют человеку напрямую управлять такими устройствами - почти силой мысли.

Если ученым удастся разработать устройства, которые смогут считывать десятки наших мысленных команд, то это кардинально изменит нашу жизнь. Причем не через 100 лет, как это обычно обещают в фантастических романах, а через 10-20 лет.

По словам директора компании, разрабатывающей системы для исследования физиологии человека и животных, Владимира Конышева, у человека будет робот, которым он должен управлять. Поэтому технически это сложная задача. То есть оператор двигается, управление должно происходить параллельно, человек сам перемещается по лесу или по горам, что значительно усложняет управление.

"Наши предварительные результаты говорят, что эта задача разрешима", - сказал Конышев. В будущем, по его мнению, наступит пора, когда появятся киборги. Это будет роботизированный организм, в котором находится человеческий мозг, уточнил Конышев.

Правда, сейчас такие перспективы пугают: сейчас устройствами, считывающими человеческие мысли, пользуются только подготовленные операторы, но нет никаких гарантий, что завтра все, о чем мы думаем, не появится в открытом доступе.

"Совершенно недопустимо с моральной точки зрения использовать какие-то совершенные приборы, какие-то достижения науки, чтобы без воли и без согласия человека вмешиваться в его внутренний мир или даже хотя бы читать его", - считает доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Алексей Иваницкий.

Пока наши мысли под надежной защитой, но сотни успешных экспериментов призывают не забывать о невероятной силе мысли. Следите за тем, что и как выдумаете сегодня, потому что завтра это, возможно, изменит вашу жизнь.