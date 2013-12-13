Профессор НИУ ВШЭ расскажет о сходстве нейроэкономики людей и животных

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14 декабря профессор Высшей школы экономики Василий Ключарев расскажет в Музее занимательных наук "Экспериментаниум" о том, что такое нейроэкономика и чем, согласно результатам исследований в области этой науки, люди схожи с животными. Онлайн-трансляцию лекции проведет сетевое издание M24.ru.

Профессор НИУ ВШЭ и исследователь швейцарского Университета Базеля познакомит слушателей с нейроэкономикой – новым взглядом на корни поведения, решений, желаний живых существ. Он также расскажет, что за сходства были обнаружены учеными в нейроэкономике людей и зверей.

На лекции можно будет узнать, возможно ли предсказывать решения людей и влиять на них с помощью современных приборов и есть ли у животных чувство справедливости.

Начало трансляции – в 17.30.

Трансляция завершена.