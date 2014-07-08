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08 июля 2014, 20:35

Ученые доказали отсутствие связи между ожирением и избытком калорий

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Фото: M24.ru

Малоподвижный образ жизни, а не избыточные калории являются причиной лишнего веса людей. К такому выводу пришли ученые после подведения итогов 20-летнего исследования здоровья и питания американцев, пишет The American Journal of Medicine.

Исследователи не обнаружили корреляции между лишним весом и потреблением жиров, белков и углеводов, а также количеством попадающих в организм калорий. Этот показатель за минувшие 20 лет не изменился, пишет издание.

По мнению американских специалистов, малоподвижный образ жизни и нелюбовь к физкультуре напрямую влияет на увеличение жировой массы тела.

Согласно полученным данным, количество женщин, никогда не занимавшихся физическими упражнениями, выросло более чем вдвое: с 19,1 процента (1994 год) до 51,7 процента (2010 год). При этом данный показатель больше всего "подскочил" у женщин от 18 до 40 лет. Количество мужчин выросло вчетверо: с 11,4 процента до 43,5 процентов.

Кроме того, ученые отметили и рост абдоминального ожирения ("пивного живота"). Ожирение подобного типа фиксируется, когда охват талии у мужчин превышает 102 сантиметра, у женщин - 88 сантиметров.

Выяснилось, что с каждым годом охват талии у жителей США увеличивается в среднем на 0,3 процента.

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