Архив "Очевидного-невероятного" Сергея Капицы появится в интернете

Академик Сергей Капица (справа). Фото: ИТАР-ТАСС

В Рунете появится архив телепрограмм "Очевидное - невероятное" Сергея Капицы, соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в столице может появится улица или площадь, названная именем великого ученого, а на доме, где жил Сергей Капица, президент предлагает установить мемориальную доску.

Таким образом, глава государства одобрил инициативу ряда организаций и общественных деятелей по увековечиванию памяти выдающего советского и российского ученого-физика. В указе отмечается большой вклад Сергея Капицы в развитие науки и его выдающаяся роль в пропаганде научных знаний.

Сергей Капица родился 14 февраля 1928 года. Являлся бессменным ведущим телепередачи "Очевидное-Невероятное", которая выходила на экраны более четырех десятков лет. Помимо этого он был главным редактором журнала "В мире науки". Ученый ушел из жизни после продолжительной болезни 14 августа 2012 года.