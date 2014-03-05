Архив "Очевидного-невероятного" Сергея Капицы появится в интернете

Академик Сергей Капица (справа). Фото: ИТАР-ТАСС
В Рунете появится архив телепрограмм "Очевидное - невероятное" Сергея Капицы, соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.
Кроме того, в столице может появится улица или площадь, названная именем великого ученого, а на доме, где жил Сергей Капица, президент предлагает установить мемориальную доску.
Таким образом, глава государства одобрил инициативу ряда организаций и общественных деятелей по увековечиванию памяти выдающего советского и российского ученого-физика. В указе отмечается большой вклад Сергея Капицы в развитие науки и его выдающаяся роль в пропаганде научных знаний.
Сергей Капица родился 14 февраля 1928 года. Являлся бессменным ведущим телепередачи "Очевидное-Невероятное", которая выходила на экраны более четырех десятков лет. Помимо этого он был главным редактором журнала "В мире науки". Ученый ушел из жизни после продолжительной болезни 14 августа 2012 года.
