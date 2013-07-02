Форма поиска по сайту

02 июля 2013, 17:01

Жореса Алферова экстренно прооперировали

Жорес Алферов. Фото: ИТАР-ТАСС

Ученый, нобелевский лауреат, вице-президент РАН Жорес Алферов госпитализирован в Санкт-Петербурге. Ему провели экстренную операцию.

"Ему потребовалась отчасти плановое, отчасти экстренное оперативное вмешательство", - сообщил первый проректор по научной и учебной работе Академического университета Михаил Дубина.

По его словам, Алферов собирался принять участие в акции протеста против реформирования РАН.

Ранее ученый сообщал, что врачи собираются поставить ему кардиостимулятор, передает "Интерфакс".

Добавим, что академик, вице-президент РАН Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике. За свою жизнь он опубликовал более 500 научных работ и запатентовал около 50 изобретений. 27 марта 2013 года Алферов заявил о своем выходе из Общественного совета Минобрнауки России в связи с несогласием с позицией министерства в отношении РАН.

ученые РАН чп Жорес Алферов

Главное

