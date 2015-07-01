Ученые разработали тесты на предрасположенность к болезни Альцгеймера

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Ученые разработали новые тесты, которые могут выявить у пациента предрасположенность к болезни Альцгеймера. Прогнозировать риск заболевания они могут за 18 лет до его начала, сообщает сайт"Комсомольской правды".

Обычно первые симптомы могут появиться почти за 20 лет до того, как болезнь начнет прогрессировать. Часто отклонения очень малы, и никто не обращает на них внимание. Но потом зачастую бывает ужу слишком поздно.

Однако специальные тесты помогут и пациентам, и врачам заранее предвидеть развитие болезни и вовремя принять нужные меры. Специалисты медицинского центра Раш при Университете Чикаго проанализировали результаты тестов на память и мышление 2125 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Затем тесты повторялись каждые три года.

В результате ученые пришли к выводу, что в первый год у 40 людей тесты показали особое снижение умственных способностей. И от года к году они продолжали падать. В итоге у всех этих 40 людей развилась болезнь Альцгеймера. От первого теста до постановки диагноза прошло 18 лет.

Теперь подобные тесты хотят ввести во всех общенациональных поликлиниках, а также применять их во время диспансеризации пожилых людей.

Кроме того, ранее ученые выяснили, что на развитие болезни Альцгеймера влияют вредные продукты, такие, как гамбургеры и сладкие напитки. Высокий уровень сахара в крови вообще напрямую влияет на мозг и усугубляет неврологические отклонения.

Болезнь Альцгеймера – это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся постепенной потерей умственных способностей (память, речь, логическое мышление), риск развития которого повышается после 65 лет. Иначе называется старческим слабоумием.