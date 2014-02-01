Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля 2014, 10:50

Наука

Биолог расскажет о разнообразии молекулярных организмов

Фото: ИТАР-ТАСС

1 февраля в Музее занимательных наук "Экспериментаниум" прочтет лекцию под названием "Молекулярное разнообразие жизни на Земле" доктор биологических наук и профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Слушатели узнают об отличиях, существующих между организмами на всех уровнях живой природы, а также познакомятся с самым базовым разнообразием – в именно, молекулярным.

Начало трансляции – в 17.30.

Трансляция завершена.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
ученые Экспериментаниум смотреть онлайн на m24.ru молекулы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика