Колонна Росгвардии проедет по Старой площади вечером 31 октября

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Колонна автотехники Росгвардии проедет вечером 31 октября к административным зданиям на Старой площади, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны.

Проезд колонны пройдет в рамках учений ФСО после 18:00. Проведение мероприятий не предусматривает введения ограничений движения транспортных средств и пешеходов, а также перекрытия улиц.

Ограничения движения введут в центре столицы с 1 по 7 ноября в связи с массовыми мероприятиями. Также до 15 ноября круглосуточно ограничено движение в районе дома №1 по улице Госпитальный вал из-за реконструкции инженерных сетей.