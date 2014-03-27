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Оборона

27 марта 2014, 11:13

Внутренние войска МВД 27 марта отмечают профессиональный праздник

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В День внутренних войск МВД пройдут показательные учения

Внутренние войска МВД России 27 марта отмечают свой профессиональный праздник. Он был утвержден указом президента России в 1996 году.

Внутренние войска были образованы еще в 1811 году как отдельный корпус внутренней стражи, позже они стали жандармами и после революции вошли в систему МВД как пограничная и внутренняя охрана.

В настоящее время солдаты и офицеры ВВ принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в 55 городах России, в том числе в 10 городах с миллионным населением. Под охраной внутренних войск находятся около 100 важных государственных объектов, в том числе АЭС и предприятия ядерной энергетики.

По данным МВД, более 23 тысяч военнослужащих удостоены государственных наград, 107 из них присвоено звание Героя Российской Федерации. Около 700 тысяч бывших и ныне действующих военнослужащих внутренних войск сейчас имеют статус ветеранов боевых действий.

Кстати, в свой профессиональный праздник военнослужащие внутренних войск не отдыхают – на полигоне в Подмосковье у них проходят показательные учения. Как сообщает телеканал "Москва 24", там тренируется Софринская бригада и отряд специального назначения "Пересвет", которые всегда находятся в полной боевой готовности.

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