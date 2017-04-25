Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 16:00

Безопасность

Американская атомная подлодка вошла в порт Южной Кореи

Фото: АР/Jun Dumaguing

Американская атомная субмарина "Мичиган" зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщает агентство Рёнхап.

Подлодка присоединится к военным кораблям во главе с авианосцем Carl Winson, которые проведут учения. Как заявили войска США, прибытие в Пусан субмарины – это "обычное размещение" стратегических сил.

На борту Carl Winson находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов. Также в ударную группу входят ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer.

Военные корабли прибудут в Японское море к концу недели.

Туда же для проведения самостоятельных учений на фоне противостояния КНДР прибудут военно-морские силы Южной Кореи.

Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН. Недавно КНДР провела крупнейшие в истории артиллерийские учения. Официально они были приурочены к 85-летию со дня основания армии КНДР.

Эти учения серьезно осложнили отношения страны с соседями, а также с Японией и США.

учения США Южная Корея военные КНДР жизнь в мире

