Американская атомная подлодка вошла в порт Южной Кореи

Фото: АР/Jun Dumaguing
Американская атомная субмарина "Мичиган" зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщает агентство Рёнхап.
Подлодка присоединится к военным кораблям во главе с авианосцем Carl Winson, которые проведут учения. Как заявили войска США, прибытие в Пусан субмарины – это "обычное размещение" стратегических сил.
На борту Carl Winson находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов. Также в ударную группу входят ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer.
Военные корабли прибудут в Японское море к концу недели.
Туда же для проведения самостоятельных учений на фоне противостояния КНДР прибудут военно-морские силы Южной Кореи.
Эти учения серьезно осложнили отношения страны с соседями, а также с Японией и США.