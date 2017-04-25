Американская атомная подлодка вошла в порт Южной Кореи

Фото: АР/Jun Dumaguing

Американская атомная субмарина "Мичиган" зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщает агентство Рёнхап.

Подлодка присоединится к военным кораблям во главе с авианосцем Carl Winson, которые проведут учения. Как заявили войска США, прибытие в Пусан субмарины – это "обычное размещение" стратегических сил.

На борту Carl Winson находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов. Также в ударную группу входят ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer.

Военные корабли прибудут в Японское море к концу недели.

Туда же для проведения самостоятельных учений на фоне противостояния КНДР прибудут военно-морские силы Южной Кореи.