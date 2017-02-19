Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля 2017, 10:01

Безопасность

Авианосная ударная группа США прибыла в Южно-Китайское море

Фото: YAY/ТАСС

Авианосная ударная группа США прибыла в Южно-Китайское море, передает ТАСС.

В составе группы – эсминцы Carl Vinson и Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke. Последний из двух кораблей оснащен зенитно-ракетным комплексом Aegis.
По заявлениям пресс-службы военного ведомства США, корабли военно-морских сил проводили учения для повышения слаженности и боеготовности группы в районе Гавайев и острова Гуам.

В свою очередь, командующий группой вице-адмирал Джеймс Килби заявил, что ВМС США настроены на демонстрацию своих возможностей и укрепление партнерских отношений с союзниками в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.

учения ВМС США жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика