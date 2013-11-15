Атака на Мосгаз отбита: в головном офисе компании прошли учения

В головном офисе компании Мосгаз прошли учения

Командно-штабные учения прошли в головном офисе Мосгаза. Корреспондент сетевого издания M24.ru побывал на учениях и увидел работу служащих при пожарах, взрывах и обнаружении бомб.

Перед началом учений Гендиректор предприятия Гасан Гасангаджиев сказал журналистам, что настолько масштабные мероприятия не проводились в компании уже давно. И вот началось. Как предусмотрено, соответствующим указом Президента РФ (по легенде) объявлен высокий "желтый" уровень террористической опасности. На Мосгаз обрушивается все и сразу.

Для затравки объявляется пожарная тревога. Как объясняют по громкоговорителю, на третьем этаже офиса сработала пожарная сигнализация. Чтобы наглядно подтвердить эти слова, из открытого окна валит дым - конечно, не столб до неба, но вполне себе ощутимый. Персонал немедленно оповещается и срочно выводится на улицу. В любых других обстоятельствах такому повороту событий обрадуется любой служащий, но на дворе ноябрь, идет самый первый снег, и сотрудники зябко ежатся. А что делать? Лучше такую науку постигать на учениях, чем теряться в реальной экстремальной обстановке.

Фото: M24.ru

Вдруг выясняется, что в здании остались два человека. Раздается команда, и к подъезду устремляется "скорая" Центра экстренной медицинской помощи. Врачи ждут, когда спасатели доставят сюда пострадавшего. Как поясняет один из врачей, сотрудники "скорой" никогда не входят в зону пожара, пациентов приносят к машине. Это делается, чтобы не вносить сумятицы и не получать лишних травм. На "пострадавшем" разорвана одежда. Мы с ужасом видим, что его нога "украшена" кровоточащей раной – открытый перелом. Оказывается, для достоверности на ногу наложили соответствующий грим. В "скорой" больного перевязывают.

Следующий этап учений – снова эвакуация потерявшихся, но на этот раз с помощью 30-метровой пожарной лестницы. На крыше цокольного этажа здания размахивают руками отрезанные огнем бедолаги. Лестница с подъемником быстро устремляется к ним (в подъемнике, само собой, находится спасатель). Совсем скоро они втроем спускаются вниз - пострадавших отправляют к врачам.

Хотя лифты при пожаре отключаются, практика показывает, что кто-нибудь всегда застревает. И вот, пожалуйста: надо спасать людей. Из машины экстренной службы "Мослифта" вылезают спасатели. И принимаются пилить "болгаркой" специально установленные перед дверью кабины препятствия (для учений на улице поставили двери лифта). "Пострадавший" сидит на корточках и ждет помощи.

Фото: M24.ru

Но и это еще не все. Оказывается, наемные рабочие, проводящие ремонт в здании, несанкционированно подключили к газовому баллону в подвале газовую плиту. В результате утечка, хлопок и пожар (ситуация, увы, обычная для современной жизни). Свидетели вызвали помощь. На "сцену" вызывают спасателей "Мосгаза", которые, надев противогазы, лезут в загазованное помещение. Откуда через несколько минут выносят на носилках травмированных рабочих. Они тоже загримированы, и очень искусно: создается полное впечатление, что это не тренировка, а самое настоящее ЧП. Операторы и фотокоры усиленно суетятся вокруг, совершенно не зная о том, что в следующую минуту неподалеку найдут еще и бомбу. Нашли. Вызвали саперов, к "бомбе" подошел кинолог с собакой по имени Челси, которая уже обнаружила за свою карьеру несколько сот боеприпасов. Челси подтверждает, что да, бомба.

Саперы 154-го отдельного Комендантского Преображенского полка выбираются из своей машины и облачаются в специальные защитные доспехи, которые могут защитить сапера от взрыва (до 400 грамм взрывчатки). С максимальными мерами предосторожности саперы переносят в свою бомбу машину, где укладывают в спецконтейнер. Машина уезжает на полигон для утилизации.

Фото: M24.ru

На этом учения завершились и, как сообщает комментатор, прошли "на уровне". Уже весной служащих ждут еще более масштабные военные "игры". Хотя, если разобраться, ничего "игрушечного" в них нет, и, если бы горожане знали, что делать в подобной ситуации, то жизнь стала бы легче.

Дмитрий Кафанов