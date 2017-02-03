Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Фото: ТАСС/YAY
Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря 2 февраля, сообщает Lenta.ru.
Как поясняет сайт Шестого флота США, он направлен для "проведения операций по обеспечению морской безопасности и расширения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Ракетный эсминец примет в Черном море участие в учениях Sea Shield 2017. Их ежегодно проводит Румыния.
Командир судна Андриа Слау рассказал, что Porter регулярно работает в Черном море. Также акваторию посещают другие корабли государств НАТО.
Корабль, оснащенный противовоздушными ракетами Sea Viper, должен зайти в порт Одессы. На его борту могут находиться до 60 морских пехотинцев.
Тактическая группа НАТО будет защищать 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине.