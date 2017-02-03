Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Фото: ТАСС/YAY

Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря 2 февраля, сообщает Lenta.ru.

Как поясняет сайт Шестого флота США, он направлен для "проведения операций по обеспечению морской безопасности и расширения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Ракетный эсминец примет в Черном море участие в учениях Sea Shield 2017. Их ежегодно проводит Румыния.

Командир судна Андриа Слау рассказал, что Porter регулярно работает в Черном море. Также акваторию посещают другие корабли государств НАТО.