Найден убийца девушек, задушенных в Подмосковье

Молдаванин Вадим Григорян подозревается в изнасиловании и убийстве двух девушек. У следствия есть и второй подозреваемым по делу, на которого Григорян переложил вину за убийство

В пятницу, 27 июля, Истринский районный суд санкционировал арест уроженца Молдавии Вадима Григоряна, который задержан по подозрению в убийстве двух девушек в Истринском районе Подмосковья. По данным экспертизы, девушки были изнасилованы, избиты и затем задушены.

Со слов близких, 11 июля Маргарита Юркус и Ольга Кряжева в компании подруг поехали на дачу, расположенную под Клином. В тот же день подруги убитых девушек уехали в Клин, сообщает газета "Вечерняя Москва". Ольга и Рита на следующий день собирались возвращаться в Химки, поэтому остались на даче. Домой девушки планировали ехать на электричке.

13 июля в час ночи телефоны девушек перестали отвечать. На следующий день грибник обнаружил тела Маргариты и Ольги в заброшенном пионерском лагере "Рябинка", расположенном в Истринском районе. Недалеко от места преступления полицейские нашли нижнее белье погибших, использованные презервативы и пустые банки из-под алкогольной продукции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Через некоторое время полицейским удалось задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались выходцы из Молдавии - 24-летний Вадим Григорян и его приятель. При этом фактически Григорян выдал сам себя, его привлекла награда в размере 1 млн рублей, которую телеканал НТВ пообещал за информацию о преступниках. Григорян позвонил на канал НТВ и сказал, что готов сообщить информацию про убийц. При этом он просил оставить деньги в условленном месте и назвать себя отказался. Свое нежелание представиться Григорян объяснил тем, что опасается мести преступников. Работники телевидения дали ему номер телефона следователя.

Свою вину мужчина сначала не признавал, но был изобличен данными судебной генетической экспертизы, которая подтвердила причастность задержанного к изнасилованию. Гражданская жена Григоряна, ждущая от него ребенка, подтвердила, что в ночь с 13 на 14 июля ее сожитель вернулся домой поздно.

Вторым подозреваемым по делу стал 26-летний Эдуард (фамилия не называется), на которого Григорян переложил вину за убийство. Эдуард, в свою очередь, утверждал, что в ночь, когда было совершено преступление, он праздновал день рождения приятеля. Слова мужчины подтвердили свидетели. После этого Эдуард был отпущен, а Григорян сообщил следствию несколько новых противоречивых версий произошедшего.



В субботу, 27 июля, Григорян признался в убийстве девушек.

"Вадим Григорян полностью признал свою вину в изнасиловании и убийстве Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой, - сообщил заместитель руководителя следственного отдела Истринского района, майор юстиции Дмитрий Сафронов. - Все сообщники, которых он назвал, оказались непричастны к преступлению".

По словам мужчины, девушки остановили его машину с просьбой подвезти до Химок. Он завез их в заброшенный лагерь под предлогом необходимости справить нужду. Когда девушки вышли из машины, Григорян напал на них и нанес несколько ударов по лицу каждой. После этого он повалил Ольгу и попытался ее изнасиловать, но девушка активно сопротивлялась. У преступника ничего не вышло, и он задушил девушку брючным ремнем.

После убийства Ольги Кряжевой, мужчина несколько раз изнасиловал, а после задушил Маргариту Юркус. Тела жертв Григорян спрятал в овраге неподалеку. По дороге домой он выбросил личные вещи девушек.

Обвиняемому грозит наказание от 20 лет до пожизненного срока лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.