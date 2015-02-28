Машину, в которой могли скрыться убийцы Немцова, нашли в районе Арбата

Ростислав Кошелев

Автомобиль, на котором могли скрыться преступники после убийства Бориса Немцова, обнаружен в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машина была найдена днем в одном из переулков около улицы Арбат. К автомобилю прибыла следственно-оперативная группа, эксперты начали осматривать автомобиль.

"Первичный осмотр машины, найденный в одном из переулков около улицы Арбат в субботу днем, дает веские основания полагать, что именно на ней скрылись убийцы Бориса Немцова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что найденная машина - это белая "Лада Приора". С автомобилем продолжают работать эксперты.

В Следственном комитете информацию об обнаружении автомобиля киллеров не подтвердили.

"Я попросил бы более аккуратно и взвешенно относиться к подобного рода источникам, поскольку они, как правило, являются дезинформацией, а нередко откровенной провокацией. В частности, это касается и сообщений о якобы найденном автомобиле преступников. Вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело", - сказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Ранее Председатель СК России Александр Бастрыкин на заседании штаба по расследованию убийства Бориса Немцова "распорядился передать уголовное дело в производство следователей главного следственного управления СК России".

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили Бориса Немцова. По данным правоохранительных органов, политик шел по Москворецкому мосту с девушкой, когда злоумышленники выскочили из машины, выстрелили несколько раз и скрылись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия"