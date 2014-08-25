В Подмосковье застрелили адвоката из снайперской винтовки

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В Солнечногорском районе адвоката застрелили из снайперской винтовки, сообщает пресс-служба следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел около 11 часов на территории садового товарищества "Горетовка". Когда адвокат возвращался к своему дому, неизвестный трижды выстрелил в него. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

По версии следствия, основным мотивом убийства могла быть профессиональная деятельность погибшего. Так, установлено, что около трех месяцев назад адвокату поступали угрозы.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи.