СКР завершил следствие по резонансному убийству жителя Бирюлева

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении Орхана Зейналова, обвиняемого в резонансном убийстве жителя района Бирюлево Западное Егора Щербакова.

Как сообщает пресс-служба СКР, действия Зейналова квалифицированы по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". В настоящий момент обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 2013 года на юге Москвы произошло убийство жителя района Западное Бирюлево Егора Щербакова. Оно стало причиной массовых беспорядков в районе.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда у него возник конфликт с Орханом Зейналовым, выходцем из Азербайджана. Мужчина нанес Щербакову удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый с места преступления скрылся.

13 октября несколько сотен человек собрались у торгового центра "Бирюза" в Западном Бирюлеве. Они требовали немедленного раскрытия убийства Щербакова. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки, в ходе которых в торговом центре произошел погром.