За первое полугодие в России раскрыли около 92 процентов убийств – Маркин

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

За первые шесть месяцев года раскрываемость по убийствам в России составила около 92 процентов, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в интервью телеканалу "Россия 1".

Для сравнения Маркин привел данные США, где раскрываемость убийств составляет 64 процента.

Напомним, московская полиция также ежегодно улучшает показатели своей работы. По словам начальника столичного главка Анатолия Якунина, в 2014 году раскрыли почти все резонансные преступления. Причем уровень раскрываемости в Москве самый высокий по России. В 2015 году особое внимание уделяется борьбе с экономическими преступлениями.

За прошлый год было обследовано 52 района Москвы и 49 крупных торговых центров. Количество преступлений существенно сократилось. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 10,4% – с 423 до 379 случаев. На 17% снизилось число грабежей, на 18% стало меньше разбоев, число квартирных краж уменьшилось на 9%, краж автотранспорта – на 10%, а хулиганство уменьшилось на 19,9%.