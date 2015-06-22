Форма поиска по сайту

22 июня 2015, 16:30

Происшествия

По факту убийства на Ленинском проспекте возбуждено дело

Полиция ищет преступника, расстрелявшего мужчину в ЗАО

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства на Ленинском проспекте, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, днем 22 июня около дома №148 по Ленинскому проспекту неизвестный выстрелил в мужчину, выходящего из кафе, а затем скрылся на иномарке.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются причастные к нападению.

Недавно стало известно о еще одном убийстве: в подмосковном Волоколамске мужчина в ходе ссоры зарезал собутыльника. Чтобы скрыть следы, он вытащил тело мужчины на лестничную клетку несколькими этажами ниже.

