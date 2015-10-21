Водитель красногорского стрелка обвиняется в пособничестве в убийствах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следствие предъявило водителю красногорского стрелка Шоте Элизбарашвили обвинение в пособничестве в убийствах, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель СКР Владимир Маркин.

По его словам, показания Элизбарашвили немного не совпадают с фактами, которые есть у следствия. Так, Элизбарашвили пытается уменьшить свою роль в содеянном.

Маркин напомнил, что водитель пришел в кабинет замглавы Красногорского района Юрия Караулова "с сумкой, наполненной оружием, фактически бряцая оружием". "Неужели он не знал, что было в сумке? Более того, он еще и снимал на мобильный телефон все это злодейство", – заметил Маркин.

Кроме того, Элизбарашвили был у дома Георгадзе, когда тот застрелил своего делового партнера, и фактически и там был свидетелем убийства.

"Они поехали еще к главе района Рассказову, но, на его счастье, он там не оказался. И в этот момент его водитель мог уехать, то есть было несколько возможностей", – добавил официальный представитель СКР.

Напомним, 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя – Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – карабин "Сайга".

Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Трестана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Шота Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.