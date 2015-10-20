Красногорский стрелок объявлен в федеральный розыск

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Красногорский стрелок Амиран Георгадзе объявлен в федеральный розыск, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Елену Алексееву.

Ранее стало известно, что зону поиска Амирана Георгадзе, подозреваемого в убийстве четырех человек в Московской области, расширили на весь столичный регион.

На территории Москвы и области введен план "Перехват" для розыска предполагаемого убийцы, его местонахождение пока не установлено.

Напомним, днем 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя - Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – автомат или карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы. По словам представителя СК РФ Владимира Маркина, четвертый убитый - Трестан Закаидзе, партнер Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Шота Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.

В СК отмечают, что Элизбарашвили работал водителем у Амирана Георгадзе. Задержанный уже дал показания следствию, рассказав о последовательности убийств.