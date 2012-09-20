Продлен арест подозреваемому в убийстве девушек в Подмосковье

Вадим Григорян, подозреваемый в убийстве двух студенток в Подмосковье, признан вменяемым. Теперь, если суд признает его виновным, ему грозит заключение в колонии, а не в больнице

Следствие продлило срок ареста Вадиму Григоряну, который подозревается в убийстве и изнасиловании двух девушек в Подмосковье. Молодой человек будет содержаться под стражей до 14 октября.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой Григорян признан вменяемым. В момент совершения преступления он мог в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий, сообщает пресс-служба следственного комитета по Московской области.

Вадим Григорян обвиняется сразу по нескольким статьям, среди которых "убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием", "изнасилование", "насильственнее действия сексуального характера", а также "кража".

По данным следствия, 11 июля две студентки в компании подруг поехали на дачу, расположенную под Клином. На следующий день они собирались вернуться. Однако 13 июля телефоны девушек перестали отвечать, а на следующий день их тела в заброшенном пионерлагере обнаружил грибник. Недалеко от места преступления полицейские нашли нижнее белье погибших, использованные презервативы и пустые банки из-под алкогольной продукции.

Через некоторое время полицейским удалось задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались выходцы из Молдавии - 24-летний Вадим Григорян и его приятель.

В настоящее время следствие по делу продолжается.