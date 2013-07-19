Глава Ассоциации женщин-предпринимателей пойдет под суд за убийство

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Ассоциации женщин-предпринимателей России пойдет под суд за убийство предшественницы. Дело об убийстве бывшего президента ассоциации направлено в суд.

Обвиняемыми по делу проходят глава Ассоциации женщин-предпринимателей России Людмила Качалова и ее знакомый Евгений Четвертной, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в июне 2011 года Качалова предложила знакомому за вознаграждение в 50 тысяч рублей убить президента ассоциации "бизнес-вуман" Татьяну Малютину. Четвертной согласился на эти условия.

Убийство было совершено 2 июля того же года. Обвиняемый переоделся в рабочую одежду и проник в квартиру Малютиной под видом сантехника. Находясь в ванной, он несколько раз ударил женщину гаечным ключом по голове. Милютина скончалась на месте.

Следствие пришло к выводу, что мотивом преступления было желание Качаловой занять должность президента Ассоциации женщин-предпринимателей России.

Следователи собрали необходимые доказательства, и дело направлено в суд.