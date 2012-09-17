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17 сентября 2012, 14:25

Происшествия

Москвича подозревают в серии убийств молодых девушек

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по Московской области задержал подозреваемого в убийствах двух девушек в Сергиево-Посадском районе. Им оказался неоднократно судимый 31-летний житель Москвы.

Мужчину проверяют на причастность к убийствам, совершенным летом 2011 года.

По данным следствия, 1 июля 2011 года 18-летняя девушка ушла из дома и пропала. В феврале 2012 ее тело было обнаружено вблизи деревни Воронино Сергиево-Посадского района.

Аналогичный случай произошел с 17-летней жительницей Московской области. Она ушла из дома 17 июня 2011 года и также не вернулась. Тело несовершеннолетней было обнаружено в мае 2012 года рядом с местом первого убийства.

Из-за признаков серийности эти преступления объединены в одно производство, сообщает пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

Во время обысков в квартире подозреваемого были обнаружены наркотические вещества. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчину также проверяют на причастность к серии изнасилований на территории Александровского района Владимирской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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