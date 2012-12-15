Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря 2012, 17:28

Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве жены и детей в Электростали

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители 15 декабря арестовали Александра Мирошкина из Электростали, которого обвиняют в убийстве жены и двух своих детей. Мужчина сознался в содеянном и показал места, куда спрятал тела.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщают корреспонденты канала "Москва 24".

Под стражей Мирошкин проведет два месяца – пока идет расследование.

Напомним, что жена и дети подозреваемого пропали 7 декабря. Глава семейства написал заявление в полицию, сообщив, что вернувшись с работы не застал супругу, сына и дочь дома. Однако вскоре выяснилось, что мужчина солгал. Салон сотовой связи, где он работал, уже три дня как был закрыт.

Позже Мирошкин рассказал, что встретил семью у подъезда и провел гулять в лес. Там между мужем и женой произошла ссора, в результате которой мужчина и совершил тройное убийство.

убийства уголовные дела аресты Электросталь чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика