Арестован подозреваемый в убийстве жены и детей в Электростали

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители 15 декабря арестовали Александра Мирошкина из Электростали, которого обвиняют в убийстве жены и двух своих детей. Мужчина сознался в содеянном и показал места, куда спрятал тела.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщают корреспонденты канала "Москва 24".

Под стражей Мирошкин проведет два месяца – пока идет расследование.

Напомним, что жена и дети подозреваемого пропали 7 декабря. Глава семейства написал заявление в полицию, сообщив, что вернувшись с работы не застал супругу, сына и дочь дома. Однако вскоре выяснилось, что мужчина солгал. Салон сотовой связи, где он работал, уже три дня как был закрыт.

Позже Мирошкин рассказал, что встретил семью у подъезда и провел гулять в лес. Там между мужем и женой произошла ссора, в результате которой мужчина и совершил тройное убийство.