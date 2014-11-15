Четверо причастных к убийствам водителей находятся в розыске - Маркин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Из десяти участников банды, нападавших на водителей в Москве и области, четверо находятся в розыске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в эфире телеканала "Россия 1".

"Из десяти членов этой банды в бегах фактически только четыре человека. Еще раз повторяю: это только вопрос времени задержать их. Одного бандита мы уничтожили во время спецоперации. Пятеро уже арестованы", - рассказал Маркин.

Следствие также подтвердило, что найденное оружие использовалось для убийства водителей.

"Всего было найдено около 20 "стволов". Естественно, по всем по ним проведена экспертиза. И даже по первым результатам этой экспертизы ясно, что именно из этих "стволов" убивали водителей", - подчеркнул представитель СК.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что получены доказательства причастности задержанных ранее мужчин к нападениям на водителей в Подмосковье.

Одного из участников банды поймали за тысячу километров от Москвы. Он жил в Московской области и снабжал всю группировку оружием – с помощью станка оружейник переделывал травматическое оружие в боевое. Ему даже удалось изготовить снайперскую винтовку.

При этом в СК отрицают национальные и религиозные мотивы убийств – Маркин подчеркнул, что целью нападений было завладение деньгами.

Всего на счету у банды не менее 14 убийств, но, по данным правоохранителей, в деле могут появиться и новые эпизоды. По словам Маркина, участникам ОПГ грозит до пожизненного лишения свободы.

"Вечер": В Москве нейтрализовали банду убийц автомобилистов

Напомним, летом 2014 года стало известно о серии нападений на автомобилистов на дорогах Москвы и области. Преступления были совершены одним и тем же способом: злоумышленники подкидывали на дорогу шипы, а затем, когда машина останавливалась, расстреливали водителей.

Предполагается, что первое убийство преступники совершили еще в сентябре 2013 года. Тогда на трассе М-9 в Подмосковье нашли тело водителя джипа Toyota Land Cruiser. Еще один водитель был убит через полтора месяца в Истринском районе. Банде приписывают также убийство, совершенное в конце 2013 года в Москве. Тогда в Югорском проезде на севере столицы в бытовке нашли тела трех бригадиров-грузчиков и одного неизвестного мужчины.

Кроме того, 3 мая 2014 года на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо. При этом далеко не сразу уголовные дела объединили в одно.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено. Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа.

На счету банды числится не менее 20 убитых водителей и их пассажиров. При этом нападений было еще больше, но нескольким жертвам преступников удалось спастись.

Позже появилась версия, что начальник управления делами Генпрокуратуры Алексей Староверов сдавал внаем хозяйственную постройку одному из организаторов группировки. Сотрудника надзорного ведомства на время отстранили от должности и допросили как свидетеля.