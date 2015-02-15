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Москва 24

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Происшествия

15 февраля, 17:40

В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ребенка

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Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки и ее матери

В столице мужчину задержали по подозрению в убийстве собственной жены и ее десятилетней дочери, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Тела женщины и девочки с колото-резаными ранениями были обнаружены 14 февраля в квартире дома по адресу Шаболовка, 23. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

Как передает телеканал "Москва 24", сам задержанный рассказал полиции, что услышал звонок в дверь, открыл, а затем получил удар по голове. Когда он очнулся, родственницы уже были мерты.

Официального подтверждения обстоятельств произошедшего пока нет. Задержанного допрашивают. Расследование дела продолжается.

Добавим, ранее M24.ru сообщало, что на Шаболовке неизвестный зарезал женщину и ее ребенка. Как уточнялось, жителю столицы не удавалось связаться с дочерью. Он приехал к ней домой, однако входную дверь ему никто не открыл.

Мужчина попросил заглянуть в окно квартиры местного дворника, который увидел там следы крови. После этого отец погибшей обратился в полицию.

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Напомним, что в январе под стражу заключили москвича Павла Горячего, подозреваемого в убийстве жены и ребенка.

Обезглавленные тела женщины и ребенка были обнаружены 6 января в квартире одного из домов на Сторожевой улице. По данным следствия, мужчина совершил двойное убийство после пятидневного запоя. Трагедия произошла после ссоры между супругами.

Подозреваемому в двойном убийстве может грозить пожизненный срок

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