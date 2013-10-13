Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2013, 13:06

Происшествия

СК взял на контроль расследование дела об убийстве в Бирюлево

Дело о громком убийстве в Бирюлево передано в Следственный комитет

Следственный комитет взял на контроль расследование убийства 25-летнего молодого человека в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для оказания практической помощи в раскрытии и расследовании этого преступления направлены криминалисты и специалисты центрального аппарата СК России, а также опытные оперативные сотрудники МВД России по городу Москве. Для организации дальнейшего расследования это уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве. Создана следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Ссылки по теме


Накануне вечером десятки местных жителей вышли на улицы с требованием раскрыть преступление и задержать виновных. Они собрались у того места, где от ножевого ранения погиб молодой человек, возложили цветы, зажгли свечи и отправились к отделению МВД района. На встречу с участниками собрания вышел исполняющий обязанности начальника полиции округа. По его словам, в результате проверок сотрудники полиции уже задержали 87 иностранных граждан, незаконно проживающих на территории России. Также выявлен один иностранец, находившийся в федеральном розыске.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 2013 года 25-летний Егор Щербаков и его девушка возвращались домой. Около подъезда их дома на Востряковском проезде к молодым людям подошел неизвестный мужчина и, в ходе завязавшегося конфликта, нанес Щербакову удар ножом. От полученного ножевого ранения молодой человек скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Сайты по теме


Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
убийства Следственный комитет следствие расследования

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика