СКР рассматривает несколько версий убийства следователя

Во вторник около 23.00 неизвестные расстреляли сотрудника Следственного комитета Александра Леонова. По предварительным данным, было произведено четыре выстрела. От полученных ранений Леонов скончался на месте

Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя Следственного комитета, застреленного минувшей ночью в Москве.

Следователь Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александр Леонов был убит накануне ночью возле своего дома на Крылатских холмах в Москве. Преступники произвели в мужчину несколько выстрелов. От полученных ранений Леонов скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности" и "Незаконный оборот оружия".

"Чтобы установить мотив убийства и лиц, которые могут быть причастны к его совершению, следствие изучает круг общения погибшего, все материалы и уголовные дела, находившиеся в производстве следователя СК", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Леонов пришел в Следственный комитет всего около двух месяцев назад, а до этого работал в суде и других правоохранительных органах. В связи с этим следователи изучают и его служебную деятельность на предыдущих местах работы.

Кроме того, не исключено, что преступление может быть связано со служебной деятельностью гражданской жены погибшего: как отмечает "Интерфакс", она рассматривала несколько громких дел в Савеловском районном суде.

По данным источника в правоохранительных органах, на месте происшествия были изъяты две гильзы калибра 9 мм. Предположительно убийца использовал пистолет Макарова или травматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места преступления.

Напомним, что расследование дела взято на контроль руководством Следственного комитета.