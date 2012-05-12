В московском автобусе женщину убили шампуром

В одной из московских больнице скончалась женщина, которой в ходе ссоры нанесли ранение шампуром в автобусе на юге столицы. Об этом сообщает Интерфакс.

Очевидцы рассказывают, что между двумя пассажирками автобуса возник конфликт. Неожиданно для всех одна из них достала находящийся у нее в пакете шампур и нанесла им потерпевшей удар в спину. Водитель автобуса сразу заблокировал двери, после чего вызвал полицию. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ППСП ОМВД России по району Царицыно пришлось немедленно вызвать "скорую" - женщина была серьезно ранена.

По словам представителя главка, пострадавшую доставили в одну из больниц города. Через несколько часов после госпитализации от полученных ранений 52-летняя москвичка скончалась.

Инцидент произошел накануне около 20:00 на Бакинской улице.