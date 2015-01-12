Двоим мигрантам предъявлено обвинение в убийстве таксистов

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Следственные органы предъявили двум мигрантам обвинение в убийстве таксистов в Новой Москве. На счету задержанных как минимум два преступления, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

За убийства задержаны уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

По версии следствия, мигранты причастны к преступлению, совершенному 30 декабря в поселке Первомайском. Под видом пассажиров злоумышленники сели в такси, а затем выстрелили водителю в голову из травматического пистолета. Преступники избили жертву, задушили водителя ремнем и закопали тело.

Кроме того, задержанных подозревают в другом убийстве таксиста в ночь на 4 января в деревне Кузнецово. Преступники действовали проверенным способом: сели в машину в качестве пассажиров, задушили автомобилиста ремнем и закопали тело. Затем мужчины скрылись на машине своей жертвы.

Тела убитых обнаружены, личность одного из них до сих пор не установлена. Также найдены угнанные машины. Они принадлежали одной и той же таксомоторной компании.