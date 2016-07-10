Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Москвич был убит на рыбалке в Рязанской области, сообщает пресс-служба СК РФ. Ведомство проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, погибший – мужчина 1989 года рождения – отправился на подводную охоту на Оке со своим знакомым, местным жителем. Рыбаки расположились недалеко от деревни Красный Холм.

Оба мужчины находились под водой. Местный житель выстрелил в москвича, думая, что стреляет в сома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.