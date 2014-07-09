Москвичку убили на улице уколом шприца в бедро

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Жительницу Москвы убили на улице на востоке Москвы уколом шприца в бедро, передает "Интерфакс".

Нападение произошло 7 июля на 4-й Сокольнической улице. Преступники вкололи женщине какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза, которая определит состав препарата. Кроме того, устанавливаются личности злоумышленников – момент нападения был зафиксирован камерами видеонаблюдения.