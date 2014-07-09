Следствие просит арестовать отца-убийцу из Пушкина

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Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу мужчины, который подозревается в убийстве своей двухлетней дочери. Злоумышленник задержан и уже дал признательные показания, сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.

4 июля в полицию города Пушкино поступило заявление от родителей двухлетней девочки. Они рассказали, что ребенок вышел на улицу погулять и не вернулся. Однако в ходе расследования выяснилось, что к исчезновению девочки причастен отец.

Следствию удалось установить, что в ночь с 4 на 5 июля он избил девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте. Отец вывез тело девочки в Сергиево-Посадский район Московской области и закопал.

Мужчина был задержан. В ходе допроса он сознался в совершении преступления и указал место, где закопал тело дочери. Труп был обнаружен и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После проведения судмедэкспертизы задержанному предъявят обвинение.