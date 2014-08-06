В Подмосковье на парковке обнаружили тело 16-летнего подростка

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В Рузском районе Подмосковья на стоянке обнаружили тело 16-летнего подростка, сообщает в среду, 6 августа, пресс-служба областного Следственного комитета.

По версии следствия, 5 августа 2014 года около 19.00 подросток пришел на автостоянку ООО "НикоСтрой", чтобы подменить своего отца на дежурстве на ночь, что он делал периодически. 6 августа в 6 утра мужчина позвонил сыну поинтересоваться, как прошло дежурство, но тот не взял телефонную трубку.

Тогда отец отправился в сторожку на парковке и обнаружил там тело сына с рубленой раной головы и колото-резанными ранами шеи и груди, после чего вызвал полицию и "скорую помощь".

В настоящее время следователями проводится судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, а также ведутся поиски причастных к совершению убийства.