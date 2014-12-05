В московской квартире нашли четыре тела с ножевыми ранениями

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В квартире на юге Москвы нашли тела четырех человек, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Трупы были найдены в доме №13 по Нагатинской улице. По данным ТАСС, двое мужчин и двое женщин погибли в результате множественных ножевых ранений.

В сентябре 2014 года M24.ru сообщало о том, что в квартире на Липецкой улице также были найдены тела четырех человек – двоих женщин и двоих мужчин.

Тогда на место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.