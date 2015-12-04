Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 12:32

Происшествия

В Петербурге завели дело после расстрела полицейских

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге после нападения на полицейскую машину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Утром 4 декабря в Красногвардейском районе города неизвестные напали на автомашину УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу. По данным СМИ, автомобиль, сопровождавший инкассаторов, расстреляли из автоматов.

В результате один сотрудник полиции скончался на месте, второй госпитализирован. На месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия. Автомобиль, сообщает МИА "Россия сегодня", сгорел дотла.

Для оказания помощи в Санкт-Петербург направлены сотрудники Центрального аппарата МВД, работа по раскрытию преступления взяло на контроль руководство ведомства. Для поимки преступников введен план "Сирена" – аналогичный вводили при поиске "красногорского стрелка".

