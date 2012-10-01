Задержаны подозреваемые в убийстве ректора СПбГУСЭ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, сообщает "Российская газета". Александр Викторов был застрелен возле своего дома во Всеволожске 5 сентября.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками угрозыска совместно с коллегами из ФСБ и спецназовцами, были задержаны предполагаемый киллер, его сообщник и организатор убийства.

Как выяснилось, все трое уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а подозреваемый в непосредственном совершении преступления уже отсидел срок за совершение заказного убийства.

В настоящее время оперативники работают над установлением личности заказчика убийства. Согласно основной версии следствия, преступление связано с профессиональной деятельностью Викторова на посту ректора университета.

Александр Викторов был застрелен 5 сентября возле своего дома во Всеволожске. Киллер несколько раз выстрелил в спину Викторову, когда тот вышел из машины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Во время стрельбы также пострадала супруга ректора, находившаяся с ним в машине: она получила сквозное ранение правого бедра и была госпитализирована.

