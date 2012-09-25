В Сокольниках пройдет турнир по мини-футболу "Кубок дружбы"

Фото: ИТАР-ТАСС

30 сентября на стадионе "Спартак" в Сокольниках пройдет первый чемпионат по мини-футболу среди воспитанников детских домов "Кубок дружбы".

В соревнованиях примут участие дети из четырех подмосковных интернатов: Запрудненского, Дедовского и Бужаниновского, а также из Рузского детского дома. Организатором турнира является Благотворительный детский фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

"Ребята, обделенные родительской заботой, практически не получают индивидуального внимания в условиях интерната, и, выходя из учреждения, вступают в общество чужаками, сохраняя эту проблему в некоторых случаях на протяжении всей жизни", - рассказывает Президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

Основной целью турнира является улучшение социальной адаптации детей-сирот и повышение их мотивации к саморазвитию.