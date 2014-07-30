В "Лужниках" впервые пройдет чемпионат по рубке шашкой

13 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Чемпионат по рубке шашкой "Казарла". Кроме того, казаки примут участие в показательных выступлениях по джигитовке, сообщает пресс-служба департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы.

Мероприятия состоятся в рамках IV Международного фестиваля "Казачья станица – Москва".

На территории "Лужников" соберутся казаки с самых разных уголков России и ближнего зарубежья. В празднике примут участие более трех тысяч казаков, будут представлены делегации от всех 11 войсковых казачьих обществ нашей страны. Казаки покажут зрителям чудеса владения боевым оружием, а также акробатические трюки на лошадях. Всадникам предстоит поражать шашкой различные мишени, выполнять синхронные прыжки через огонь.

Чемпионат по рубке шашкой будет состоять из двух этапов. Первый станет отборочным, второй включит в себя четыре дисциплины: "Рубка мишени на стойке", "Рубка подвешенной мишени", "Рубка веревки" и "Рубка лозы".

"На протяжении всей истории казачьи войска верой и правдой служили своему Отечеству. Мы будем рады, если наши воинские традиции пробудят чувство патриотизма у подрастающего поколения", - рассказал атаман Центрального казачьего войска Иван Миронов.