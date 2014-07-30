Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

30 июля 2014, 14:09

В "Лужниках" впервые пройдет чемпионат по рубке шашкой

туризм казаки соревнования показательные выступления фестивали и праздники

13 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Чемпионат по рубке шашкой "Казарла". Кроме того, казаки примут участие в показательных выступлениях по джигитовке, сообщает пресс-служба департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы.

Мероприятия состоятся в рамках IV Международного фестиваля "Казачья станица – Москва".

На территории "Лужников" соберутся казаки с самых разных уголков России и ближнего зарубежья. В празднике примут участие более трех тысяч казаков, будут представлены делегации от всех 11 войсковых казачьих обществ нашей страны. Казаки покажут зрителям чудеса владения боевым оружием, а также акробатические трюки на лошадях. Всадникам предстоит поражать шашкой различные мишени, выполнять синхронные прыжки через огонь.

Ссылки по теме

Чемпионат по рубке шашкой будет состоять из двух этапов. Первый станет отборочным, второй включит в себя четыре дисциплины: "Рубка мишени на стойке", "Рубка подвешенной мишени", "Рубка веревки" и "Рубка лозы".

"На протяжении всей истории казачьи войска верой и правдой служили своему Отечеству. Мы будем рады, если наши воинские традиции пробудят чувство патриотизма у подрастающего поколения", - рассказал атаман Центрального казачьего войска Иван Миронов.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать